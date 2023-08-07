Bireysel kredi kartlarında borçluluk 2,85 kat arttı

Bunların 399 milyar 534 milyon TL’sini taksitli, 440 milyar 296 milyon TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Nisan 2023’ten itibaren yükselişte olan kredi kartı borçlanmaları, temmuz ayında da artışını sürdürdü.

Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam 2,85 kat arttı. Kredi kartı borçlanmalarında taksitsiz borçlanmaların yüzde 160, taksitli borçlanmaların ise yüzde 219 seviyesinde olduğu görüldü.

Taksitli kredi kartı borçlanmalarında artış

Geçtiğimiz yıla göre en büyük artışın taksitli kredi kartı borçlanmalarında da yaşandığı görüldü. Taksitli kredi kartı borçlanmalarındaki 3,19 katlık artışı değerlendiren encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, “Taksitli kredi kartı borçlarının bu denli artmasının tüketicilerin kredi kartlarından kullanılan taksitli nakit avanslar olduğunu düşünüyoruz.

İhtiyaç kredilerinin artış oranının düşük olması, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını kredi kartlarından taksitli nakit avans çekerek karşıladığını görüyoruz. Buna ilave olarak bankaların da yeni müşterilere uyguladığı sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyaları bu artışta pay sahibi.” şeklinde konuştu.

Kurumsal taksitli kredi kartı borçları düştü

BDDK’da yer alan bilgilere göre, kurumsal kredi kartları borçlanmaları 342 milyar 710 milyon TL oldu. Bunların 163 milyar 26 milyon TL’sini taksitli, 179 milyar 683 milyon TL’sini taksitsiz borçlanmalar oluşturdu. 14 Temmuz’da 329 milyar 225 milyon TL olan borçlanmalar, 21 Temmuz’da 333 milyar 378 milyon TL’ye yükseldi. 23 Haziran’dan itibaren kurumsal taksitli kredi kartı borçlanmalarında düşüş yaşandığı gözlendi.

Son olarak 14 Temmuz’da 163 milyar 115 milyon TL olan taksitli borçlanma, 21 Temmuz’da 162 milyar 810 milyon TL olarak kayıtlara geçti. 28 Temmuz’da ise 163 milyar 26 milyon TL oldu. 7 Temmuz’dan itibaren ise taksitsiz kurumsal taksitli kredi kartı borçlanmalarında artış yaşanıyor.

Son olarak 14 Temmuz’da 166 milyar 110 milyon TL olan kurumsal taksitsiz kredi kartı borçlanmalarının 21 Temmuz’da 170 milyar 568 milyon TL olduğu, 28 Temmuz’da ise bu rakamın 179 milyar 683 milyon TL’ye yükseldiği görüldü.