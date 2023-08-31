Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithalata vergi avantajı

İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla liste kapsamında BAE menşeli ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler yeniden belirlendi. Karar yarından itibaren geçerli olacak. Kararla birçok üründe vergi sıfırlandı.

Vergisi sıfırlanan ürünler şöyle:

Aynı Resmi Gazete'de BAE menşeli ürünlere uygulanacak ek mali yükümlülük ile bu ülke menşeli; yumurta, sebzeler, soya ve palm yağı, kakao, makarna ve bisküvi gibi bazı tarım ürünleri ile alçak ve yüksek yoğunluk polietilen içeren sanayi ürünlerinin ithalatına tanımlanan tarife kontenjanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da yayımlandı.