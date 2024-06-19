Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yükselişini sürdürüyor

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları marttaki yüzde 0,9 yükselişin ardından nisanda yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Böylece, ülkede ortalama konut fiyatları üst üste iki aydır artış gösterdi. Fiyatlar, mart ayından önce üst üste 8 ay gerilemişti.

Ortalama konut fiyatları bu yükselişin ardından nisanda 281 bin sterline çıktı. İngiltere'de ortalama konut fiyatı nisanda yüzde 0,6 artışla 298 bin, Galler'de yüzde 0,4 yükselişle 208 bin ve İskoçya'da yüzde 4,5 artışla 190 bin sterlin oldu. Konut fiyatlarına ilişkin en güncel verilerin yılın ilk çeyreğini kapsadığı Kuzey İrlanda'da bu dönemde fiyatlar yüzde 4 artışla 178 bin sterline çıktı.

İngiltere'de en yüksek kira enflasyonu Londra'da

Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası ise mayısta yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi. Konut kirasında nisandaki artış yüzde 8,9 olmuştu. İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 8,6 artarak 1301 sterline, Galler'de yüzde 8,5 yükselişle 736 sterline ve İskoçya'da yüzde 9,3 artışla 957 sterline ulaştı.

Kuzey İrlanda'daki son verilere göre konut kirası martta yıllık bazda yüzde 10,3 artış gösterdi. İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir yüzde 10,1 ile Londra oldu. Londra'da ortalama konut kirası 2 bin 86 sterlin olarak hesaplandı.