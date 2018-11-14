'Birleşirsek kazanırız, bölünürsek kaybederiz'
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Eğer dünya çapında kaliteli işlere sahip olursak, dünya çapında kaliteli ortak bir geleceğe sahip oluruz." dedi.
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