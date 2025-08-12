BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 26 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 90 bin TL'ye dayandı!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Temmuz 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı Temmuz 2025 için 25 bin 952 TL olarak gerçekleşti.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 302 lira olurken bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 936, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 214, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 500 lira olarak gerçekleşti.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 TL olarak gerçekleşti.

Tek başına yaşayan birinin yoksulluk sınırı 42 bin TL'yi aştı

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 42 bin 4 lira olarak gerçekleşti.

Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 42 bin 4 lira olarak tespit edildi.

Günlük haracama gereksinimi 865 TL oldu

BİSAM verilerine göre, günlük harcama gereksinimi 865 TL'ye ulaştı.

Günlük harcamalarda Temmuz 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 280,74 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu.

İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 212,96 lira ile süt ve süt ürünleri oldu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 161,61 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 75,86 TL oldu.

Meyve ve sebze cep yakıyor!

Daha dar bir gruplandırmaya göre meyve-sebze günlük 281 liralık harcama gereksinimi ve yüzde 32.45'lik oranı ile ilk sıradaki yerini korudu.

Et, yumurta ve kurubaklagil yüzde 24,8 ile ikinci sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 24,6 oldu.

Ekmek ve tahıl grubunun toplam içindeki payı yüzde 10,9, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7 oldu.