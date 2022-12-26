BIST 100 endeksi günü yükselişle kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,29 puan artarak 5.504,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 62,08 puan ve yüzde 1,14 kazançla 5.516,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.480,45, en yüksek 5.549,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 5.504,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 2,47 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,51 puan ve yüzde 0,94 yükselişle 5.940,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 38'i geriledi. Enka İnşaat, Petkim, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 kazanımla 1 milyon 99 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6519 lira, satışta 18,7266 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6462 lira, satışta 18,7209 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,58'den, bileşik getirisi de yüzde 9,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2073, dolar/yen paritesi de 132,93 düzeyinde seyrediyor.