BİST'te hissesi olanlar dikkat: Bugün son gün... (Borsa bayram tatiline ne zaman girecek?)

Kurban Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul çalışma takvimi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla 9 gün idari izin olan Kurban Bayramı haftası memur ve kamu kuruluşlarına tatil olacak. Yatırımcılar ise borsanın hangi tarihlerde kapalı olacağını merak ediyor. Peki, Borsa ne zaman tatile girecek? 21-21 Haziran'da Borsa İstanbul kapalı/açık mı?

Borsa bayram tatiline ne zaman girecek?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasalar 15 Haziran Cuma günü yarım gün işlem görecek ve sonrasında işleme kapanacak. Piyasalarda işlemler 20 Haziran itibarıyla başlamış olacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değil. Bu doğrultuda Borsa İstanbul 21-22 Haziran tarihlerinde açık olacak ve işlem görecek.

Takas için son gün ne zaman?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişti. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini bugün yapmaları gerekiyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

Borsa İstanbul resmi tatil günleri