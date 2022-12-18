BiSU’nun filosuna Rakun’dan 100 elektrikli motosiklet

Hızla yükselen e-ticaret ve hafif mobilite trendine yönelik ihtiyaçlardan yola çıkan Ford Otosan’ın son nokta teslimatına hizmet eden, çevreci ve yenilikçi araç üretme amacıyla hayata geçirdiği tam elektrikli iki ve üç tekerlekli motosikletleri Rakun, ticari filoları büyütmeye devam ediyor. Rakun, Türkiye’nin online indirim marketi BiSU ile yaptığı iş birliği kapsamında 100 aracını şirkete teslim etti.

Son bir yıllık dönemde 10 katlık ciro büyümesiyle dikkat çeken BiSU, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreci araçlara yatırım yapmayı sürdürüyor. 100’ün üzerindeki deposu üzerinden, temel ihtiyaç ürünlerini çoklu paketlerde ve ekonomik boylarda, 30 dakika gibi kısa bir sürede tüketiciye ulaştıran BiSU, elektrikli araçların toplam filo içerisindeki payını yüzde 25 seviyesine çıkararak sektörde önemli bir başarıya imza attı.

BiSU, Rakun’un elektrikli motosikletleriyle İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 67 noktada operasyon yürütüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rakun Genel Müdürü Eren Atlı, “Yenilikçi, çevreci ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm kullanıcılar için farklı iş modelleriyle hizmet sunmak amacıyla yola çıktık. Tamamen Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen e-motosikletimiz ile ulaşım sorunlarının çözümü olmayı hedefledik. Geldiğimiz noktada paydaşlarımız %100 elektrikli araçlarımız vasıtasıyla teslimatlarını güvenilir, çevreye duyarlı, son derece sessiz bir şekilde yapabilme imkânı buluyor. Bu kapsamda BiSU ile olan iş birliğimizden ve onların operasyonlarına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, onların mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner ise, “Her gün 400’e yakın araç hareketini kontrol eden bir şirket olarak, sürdürülebilirliği her zaman önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, araç filomuzda sıfır emisyonlu elektrikli araçların payını artırmak bizim için çok önemli. Son teslimatla birlikte filomuzdaki Rakun marka araçlarımızın sayısını 100’e çıkarmak, bizim bu yoldaki kararlılığımızın en güçlü göstergesi. Bu alanda, Türk girişimcilik ekosisteminin öncü şirketlerinden olan Rakun ile yaptığımız iş birliğinden son derece memnunuz. Ülkemize, insanımıza, doğamıza değer yaratmayı ilke edinen iki şirket olarak iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da pekiştirmek ve BiSU filosunda bulunan Rakun sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

Çevre dostu, sessiz ve yüksek performanslı operasyonlar

Rakun e-motosikletler, operasyonlarını çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca araçların ‘sessiz motoru’, özellikle akşam veya gece saatlerinde yapılan siparişlerde gürültü kirliliğinin önüne geçiyor. Yük taşıma kapasitesi ve yokuşta bile yüksek performans sağlayan yapısı sayesinde operasyonlardaki başarıyı artırıyor.

Yüksek hedeflere düşük maliyetlerle ulaşmak mümkün

Tüm teknolojisi, tasarımı ve üretimiyle Ford Otosan iştiraki olan Rakun; market, yemek, lojistik ve kargo sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra belediyelere de farklı iş modelleriyle hizmet sunuyor. Yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm şirket ve kurumların büyük filo ihtiyaçlarına kiralama ve satın alma seçenekleriyle yanıt veriyor.

Gerek düzlükte gerekse yokuşta yüksek performans sağlayan güçlü elektrikli motor teknolojisi, 75.000 kilometre veya üç yıla kadar bakım gerektirmeyen sağlam yapısı ve kârlı abonelik modelleriyle Rakun, filolar için önemli maliyet avantajlarına sahip. Ürün gamındaki Pro 2 modeli sürücüsüyle birlikte 155, Pro 3 modeli ise 179 kiloya kadar yük taşıyabiliyor; araçlar tam şarj ile 100 kilometrenin üzerinde yol yapabiliyor. Şarj ünitesi olmaksızın ev tipi prizde tam şarj seviyesine 4,5 saatte ulaşıyor.

Rakun, satış sonrası hizmetleriyle de öne çıkıyor. Mobil servis hizmeti sayesinde operasyonu durdurmadan, yerinde destek veriyor. Dileyen müşteriler seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinden de hizmet alabiliyor.

Rakun e-motosikletlerin üretimi 2022 yılından bu yana Ford’un Eskişehir fabrikasında sürüyor.