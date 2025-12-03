Bitcoin büyük düşüş sonrası toparlandı: Bitcoin ne kadar oldu? Kripto piyasasında düşüş, yükseliş var mı?

Bitcoin büyük düşüş sonrası toparlandı: Kriptoda ivme yukarı yönde
2 Aralık’ta kripto varlık spot ETF’lerinde işlem hacimleri dikkate değer ölçüde yükseldi. Bitcoin spot ETF’lerine bu dönemde toplam 58,5 milyon dolar tutarında net para girişi oldu ve böylece pozitif görünüm üst üste beşinci güne taşındı. 84 bin dolar seviyesine kadar çekilen bitcoin ise şu dakikalarda yaklaşık 93 bin 300 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.
Yeni ayın ilk gününe sert bir gerilemeyle başlayan Bitcoin, sonrasında toparlanma işaretleri göstermeye başladı. 84 bin dolar seviyesine kadar düşen kripto para birimi, şu anda yaklaşık 93 bin 300 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise yeniden 3 bin dolar barajının üzerine çıktı.
Büyük gerileme sonrası nefes aldı
Haftaya yoğun satış dalgasıyla giren kripto para piyasasında Bitcoin, Asya seansının erken saatlerinde yüzde 6’ya yaklaşan kayıpla 85 bin 763,37 dolara kadar indi.
Piyasadaki sert fiyat dalgalanması, Ekim ayında Bitcoin’in 126 bin 251 dolarla kırdığı zirvenin ardından yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesi sonrası başlayan ve haftalardır süren satış sürecinin devamı niteliğinde oldu.
Genel kayıp sürüyor
Bitcoin’de son üç ayda düşüş oranı yüzde 23,02’ye ulaşırken yılbaşından bu yana kayıp yüzde 8,46 olarak kayda geçti. Ethereum’daki düşüş ise daha sert: Son üç ayda yüzde 34,78 gerileyen ETH, yılbaşından bu yana toplamda yüzde 15,9 değer kaybetmiş durumda.