Bitcoin büyük düşüş sonrası toparlandı: Bitcoin ne kadar oldu? Kripto piyasasında düşüş, yükseliş var mı?

Yeni ayın ilk gününe sert bir gerilemeyle başlayan Bitcoin, sonrasında toparlanma işaretleri göstermeye başladı. 84 bin dolar seviyesine kadar düşen kripto para birimi, şu anda yaklaşık 93 bin 300 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise yeniden 3 bin dolar barajının üzerine çıktı.

Büyük gerileme sonrası nefes aldı

Haftaya yoğun satış dalgasıyla giren kripto para piyasasında Bitcoin, Asya seansının erken saatlerinde yüzde 6’ya yaklaşan kayıpla 85 bin 763,37 dolara kadar indi.

Piyasadaki sert fiyat dalgalanması, Ekim ayında Bitcoin’in 126 bin 251 dolarla kırdığı zirvenin ardından yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesi sonrası başlayan ve haftalardır süren satış sürecinin devamı niteliğinde oldu.

Genel kayıp sürüyor

Bitcoin’de son üç ayda düşüş oranı yüzde 23,02’ye ulaşırken yılbaşından bu yana kayıp yüzde 8,46 olarak kayda geçti. Ethereum’daki düşüş ise daha sert: Son üç ayda yüzde 34,78 gerileyen ETH, yılbaşından bu yana toplamda yüzde 15,9 değer kaybetmiş durumda.