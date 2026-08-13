Bitcoin'de hesap değişti: 65 bin doların önüne yeni engel çıktı

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Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen jeopolitik belirsizliklerin risk iştahını baskılamasıyla 64 bin dolar çevresinde yatay seyretti.

Temmuzda ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından piyasalar Fed'in eylül toplantısında faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 56, 25 baz puan artırma ihtimalini ise yüzde 44 olarak fiyatladı.

Bitcoin ise yüzde 0,4 düşüşle 63 bin 995 dolar civarında işlem görürken, son dönemde 60-65 bin dolar bandında kalmaya devam etti.

Hürmüz belirsizliği Bitcoin'i baskılıyor

Ancak kripto piyasasının önündeki asıl baskı Orta Doğu'dan geliyor. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentileri zayıflarken, Tahran Washington ile görüşme yapıldığı yönündeki açıklamaları reddetti.

Buna Kızıldeniz'de artan gerilim de eklenince petrol fiyatları yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktı. Petrolün yeniden yükselmesi, enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği ve Fed'i daha sıkı para politikasına yöneltebileceği endişelerini güçlendirdi.

Bu ihtimal faizlerin yüksek kalması veya yeniden artırılması piyasadaki likiditeyi baskılayabileceğinden, Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik talebi sınırlıyor.

Bitcoin 65 bin doları aşamıyor

Bitcoin'in son dönemde 60-65 bin dolar aralığından çıkmakta zorlanması da yatırımcıların Fed ve Orta Doğu'dan gelecek yeni sinyalleri beklediğini gösteriyor.

Altcoinlerde de yön belirsizliğini korurken Ether yüzde 0,7 yükselerek 1.903 dolara, XRP yüzde 0,7 artışla 1,0159 dolara çıkarken Cardano yüzde 1,7 geriledi.