Bitcoin'den tarihi rekor

Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının yumuşaması, küresel savaş risklerinin azalarak yatırımcıların güvenli liman altından uzaklaşması ve beklenen faiz indirimleri, yatırımcıları yeniden Bitcoin'e yöneltti.

Gün içerisinde yüzde 4,5'lik yükseliş ile en yüksek 109 bin 400 dolar seviyesine yükselen Bitcoin kâr satışlarıyla birlikte 108 bin 900 seviyelerine geriledi.

Bir diğer değerli coin Ethereum ise yüzde 3,30 değer kazanımıyla birlikte 2 bin 564 dolar seviyesinde işlem görüyor.