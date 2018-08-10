Bitkisel yağ üretim atıklarında gümrük vergisi sıfırlandı

10 Ağustos 2018

ANKARA (DÜNYA) -İthalat rejimi kararına ek karar ile ayçiçeği tohumu gümrük vergisi yüzde 13 olarak belirlenirken, bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan arta kalan küspe ve diğer katı atıklar için vergi sıfırlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre gümrük vergisi sıfırlanan ürünler şunlar:

Mısır glüteni, şeker pancarı etli kısımları, biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları, yer fıstığı yağı, pamuk tohumu atığı, keten tohumu atığı, ayçiçeği tohumu atığı, kolca atığı, Hindistan cevizi atığı, palm cevizi atığı, mısır embriyosu atığı, zeytinyağı atıkları.