Bitlis'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye sunulacak
Bitlis'te jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı. Saha için terk talebinde bulunulduğu öğrenildi. jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının açık teklif artırma usulü ile ihaleye sunulması planlanıyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bitlis'in Mutki ilçesinde 1627,33 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
Taban fiyat belirlendi
Geçici teminat bedeli 2 bin 290 lira ve taban ihale bedeli 76 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 12 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.
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