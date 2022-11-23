Biva Mimarlık, modern tasarım ve çağdaş yaşamı buluşturuyor

Biva AŞ kurucularından Mimar VahapYılmaz eşi ve iş ortağı Birim Yılmaz ile birlikte sektöre 12 metrekarelik dükkanla adım attıklarını belirterek, geldikleri noktada Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower’da yaşamın başlayacak olmasından duydukları heyecanı dile getirdi.

Biva Tower'da yaşam başladı

İzmir’e, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en yüksek yapısal çelik binasını ve “Yeni Bir Simgeyi” kazandırdıklarını vurgulayan Birim Yılmaz, şunları söyledi: “Türkiye’nin sınırlarını da aşıp, Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binasını tamamladık. Binanın yapımı aşamasında birçok olağanüstü durumla karşılaştık. Ekonomik kur farkları, koronavirüs, deprem hatta hortum gibi tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower’da yaşam başlayacak. Yine bir ilki başarmış olmanın mutluluğuyla projelerimize devam edeceğiz” dedi.



Biva, Kuşadası'nda yatırımcılar ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bin yatırımcıyı ağırlayan Biva Mimarlık, inşaat sektöründe yaptığı yeni atılımları tanıttı.

Çoğunluğu doktorlar ve tıp sektörü mensuplarından oluşan ve onbinlerce üyesi bulunan Doc’s Club üyelerinin davetli olduğu özel gün, Kuşadası Pamucak’ta bir otelde düzenlendi. Ünlü sanatçı Hande Yener ve Cem Belevi'de sahne performanslarıyla geceye renk kattı.

Yatırımcılara özel projeler

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen yaklaşık bin katılımcının yer aldığı etkinlikte önce yedi ayrı gayrimenkul yatırım projesinin tanıtıldığı toplantı düzenlendi. Bu toplantıda yatırımcılara gelecekte inşaasına başlanması planlanan büyük projeler de tanıtıldı. Biva’nın projelerinin kısa lansmanının ardından, toplantı sunumunda konuşan Biva AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Vahap Yılmaz, bugüne kadar yaptıkları binlerce konut ve ticari alan projeleri hakkında bilgiler verdi.



Projeler büyük ilgi gördü

Proje tanıtımlarının ardından konuşan Biva AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı BirimYılmaz, katılım ve ön taleplerden çok memnun kaldıklarını dile getirerek, “Tahmin ettiğimizden büyük bir katılım oldu, özellikle seminer salonunda ekstra sandalyeler getirerek herkesin konuya odaklanmasını sağladık. Sonuçlardan çok memnunuz. Geliştirdiğimiz büyük projelerle katılan herkese yatırım alanı yaratmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Günümüzde yatırım araçlarının getirilerinin azaldığını dile getiren Birim Yılmaz, “Bugün sunduğumuz projeler, piyasadaki yatırım araçlarına kıyasla en çok kazandıran gayrimenkul yatırımları olduğu için ilgi vetalep bir hayli fazla oldu” ifadelerini kullandı.