Bizim Toptan'ın satış gelirleri 9,5 milyar liraya ulaştı

Bizim Toptan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin satış gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 oranında artarak 9,5 milyar liraya ulaştı. Şirket yıl sonu büyüme hedefini ise yüzde 60-70 aralığına yükseltti.

Bizim Toptan, yılın ilk yarısında açtığı 1 yeni mağaza ve deprem nedeniyle kapatılan 2 mağazası sonrasında 179 mağazadan oluşan geniş şube ağıyla faaliyet gösterirken, SEÇ Market mağazalarının sayısı ise 2 bin 604’e yükseldi. Bizim Toptan, SEÇ Market iş ortaklığı modeliyle perakende kanalında büyürken EDT kanalındaki müşteri portföyünü genişletti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin depremzedelere kesintisiz olarak ulaşması için ek önlemler alan Bizim Toptan, İskenderun’da kurduğu çadır mağaza sayesinde acil ve günlük ihtiyaçların karşılanmasına destek oluyor. Güçlü lojistik ağı ile Bizim Toptan, Denizli’de açtığı depo ile de tedarik zincirinin devamlılığını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı yılın ilk yarısında yaşadıkları büyük zorluklara rağmen büyümelerini ve mağaza ağlarını genişletmeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"EDT ve perakende kanalında aktif müşteri sayımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. SEÇ Market ağımızı genişleterek esnafımızla büyüdük. Deprem bölgesinde kesintisiz tedarik için çalışmaya devam ediyoruz. Her aksiyonumuzun odağında müşterilerimiz bulunuyor. Müşterilerimize daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda dijital altyapımızı çağın gerekleri ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyoruz. Ülkemize daima hizmet bilinciyle çalışarak, mağaza sayımızı artırmayı, ürün ve hizmetlerimizi aralıksız şekilde ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmayı sürdüreceğiz."