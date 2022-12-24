Bakan Karaismailoğlu, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Karaismailoğlu, Erzurum'un dört bir yanında devam eden işlerin olduğunu anlattı.

Erzurum'un daha iyi, daha güçlü, daha gelişmesi, şehri dört yönden imar ve inşa etmek için topyekun çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "İnşallah bunların hepsi Erzurum'un büyümesi, gelişmesi için çok büyük işler olacak. Birileri kilometrelerce konuşurlar, hiçbir işe yaramazlar. Bizler kilometrelerce yol yaparız, milletimize iş ve aş olur. Bizim görevimiz bu. İnşallah bu Erzurum'un sesi bütün dünyayı titretecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.