BlackRock 10 riski sıraladı: Küresel ekonomi için en büyük tehdit belli oldu

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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, yayımladığı son jeopolitik görünüm raporunda enerji güvenliğini "yüksek risk" kategorisine yükseltti. Raporda, İran merkezli gerilimlerin Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji akışının küresel ekonomi için taşıdığı kritik önemi bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı küresel ekonomiyi etkiledi

BlackRock'a göre, İran'ı da kapsayan çatışmalar nedeniyle yaşanan aksaklıklar, 1970'li yıllardan bu yana görülen en büyük küresel enerji krizini tetikledi. Raporda, 1 milyardan fazla varil ham petrol ile dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birinin etkilendiği, bunun da enerji fiyatlarında yükselişe ve finansal piyasalarda oynaklığa yol açtığı ifade edildi.

Bu süreçte birçok ülkenin stratejik petrol rezervlerini devreye aldığı ve enerji tedarikini çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığı aktarıldı.

Orta Doğu için risk uyarısı sürüyor

Raporda, ABD ile İran arasında kırılgan bir ateşkes bulunmasına rağmen Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin halen yüksek risk olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasına yönelik müzakerelerin yavaş ilerlediğine dikkat çekilen raporda, İran'ın nükleer programını da kapsayacak kapsamlı bir anlaşmanın kısa vadede zor göründüğü ve bu nedenle gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Siber saldırılar ve yapay zeka da listede

BlackRock, siber güvenlik ve terörizm başlıklarını tek bir yüksek risk kategorisinde topladı. Şirket, devlet destekli siber saldırıların arttığını, gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin ise hem ticari faaliyetler hem de ulusal güvenlik açısından yeni tehditler oluşturabileceğini değerlendirdi.

Raporda ayrıca ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki ayrışmanın hızlanmasının da yüksek öncelikli risklerden biri olduğu vurgulandı. Yapay zekanın, ABD'de yapılacak ara seçimler öncesinde veri merkezleri, enerji tüketimi, istihdam ve düzenlemeler başlıklarıyla siyasi gündemin merkezinde yer almasının beklendiği ifade edildi.

Orta risk grubunda hangi başlıklar var?

BlackRock'un orta risk kategorisinde değerlendirdiği başlıklar ise küresel ticarette korumacılık, ABD-Çin stratejik rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, transatlantik ilişkiler ve Kore Yarımadası'ndaki gerilim oldu.

Raporda, küresel ticaretin gümrük tarifeleri ve jeopolitik ayrışmalara rağmen tamamen gerilemek yerine yeni dengeler doğrultusunda yeniden şekillendiği değerlendirmesine yer verildi.