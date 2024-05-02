Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında yükseldi

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7,04 oranında artarak 68,19 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut kişisel finansal durum algısında gerileme izlenirken, gelecek 12 aya ilişkin kişisel ve Türkiye ekonomisinin geneline ilişkin beklentilerde iyileşme görüldü.

Sonuçlar seçim belirsizliğinin geride kalmasının Tüketici Güvenini artıran temel nedenlerden birisi olarak öne çıktığına işaret etti. Kişisel mevcut durum algısı olumsuz olsa bile uygulanan politikaların olumlu sonuçlarının görüleceği beklentisinin anket sonuçlarına yansıdığı izlendi.

Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 14,08 artarak 72,27 değerini aldı. Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 9,98 oranında sert düşüşle 60,82 değerini aldı.