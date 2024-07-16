Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Temmuz'da geriledi

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Temmuz ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 13,64 oranında azalarak 60,56 değerini aldı.

Bloomberg HT'nin çalışmasının ayrıntıları şu şekilde:

"Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut durum algısında, gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde ve tüketim eğiliminde gerileme izleniyor. Ücret artış beklentilerinin gerçekleşmemesi ve ekonomideki yavaşlamanın gittikçe daha çok hissedilmesi sert düşüşün temel nedenleri gibi görünüyor. Olası vergi artışları ve enflasyon beklentilerindeki yükselmeler de buna eklenmiş görünüyor. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,35 azalarak 66,82 değerini alıyor. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 16,41 gibi sert bir düşüşle 52,31 değerini alıyor. Tüketici güven ön endeks verileri iç talepte görece güçlü bir yavaşlama sinyali veriyor. "