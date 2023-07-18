BMD Başkanı Öncel: Perakendede fiyat artışı kaçınılmaz

Organize perakende sektörünün çatı kuruluşlarından Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Başkanı Sinan Öncel, enflasyonist ortamda "paradan kaçış" ve bayram etkisiyle Haziran'da hem adet satışları hem de ciroda önemli sıçrama yakaladıklarını; yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılığın Temmuz'da artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Öncel buna karşın Temmuz ayında işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerdeki önemli artışlara işaret ederek, hem maliyetlerler hem de talep enflasyonunun etkisiyle kaçınılmaz şekilde fiyat artışları ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

'Tüketici stok ürün biriktiriyor'

"Fiyatlar daha da artacak" endişesi ve "bugün alan kârlı çıkıyor" anlayışının kırılamaması nedeniyle tüketicilerde "paradan kaçış" eğiliminin artarak devam ettiğini belirten Öncel, "Tüketici imkânı ölçüsünde stok ürün biriktiriyor. Enflasyonist ortamda peşin fiyatına bir yıla varan taksitli ödeme imkânı da alışverişin cazibesini artırıyor" dedi.

Tüketicilerin tasarruf yerine alışverişe yönelmesinin etkisiyle perakende sektörünün en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını belirten Öncel, sektörün bayramın da etkisiyle Haziran’da zirve yaptığını söyledi.

Öncel, "Adet satışlarında son üç aydır yükselen bir grafik var. Haziran’a baktığımızda ise üye markalarımızın yüzde 80’inin adet satışlarında artış görünüyor. Yıllık ölçekte ortalamada yüzde 10 ile yüzde 25 arasında bir adet artışından söz edebiliriz. Adet satışlarında önceki aya, yani Mayıs’a göre de anlamlı bir artış dikkat çekiyor" dedi ve ekledi:

"Temmuz’dan itibaren yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılığın artarak devam edeceğine inanıyoruz."

Zam gelecek mi?

Öncel, mevcut tablonun ilk bakışta organize perakende açısından parlak gibi göründüğünü, ancak olayın bir kısır döngüye dönüşmesinin sektörü endişelendirdiğini vurguladı.

Piyasadaki talep enflasyonuna dikkat çeken Öncel, "Temmuz ayında işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerde önemli artışlar oldu. Akaryakıt zammı özellikle e-ticaret operasyonlarında maliyetlerimizi artıracak. Dolayısıyla talep enflasyonunun yanı sıra maliyetlere bağlı fiyat artışları ile kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağız. Bu kısır döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) keskin şekilde artırılmasıyla bu haftasonu pompa fiyatı da %20'nin üzerinde artarken, ekonomistler Temmuz ve Ağustos aylarında TÜFE'de sert yükseliş bekliyor.