BMD'den 'TL geçiş taslağı'na destek

05 Ekim 2018

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kira Sözleşmelerinde Dövizden TL'ye Geçiş Tebliği Taslağı'na ilişkin yaptığı açıklamada, geçen günlerde görüşe açılan taslağa tam destek verdiklerini bildirdi.

Perakende sektörünün taleplerinin tamamına yakınının taslakta yer aldığını vurgulayan Öncel, "Tebliğ öngörüldüğü haliyle yürürlüğe girerse yurt içinde ve yurt dışında Türk markalarının büyüme hamlelerine tanık olacağız. Perakende sektöründe yeni yatırım ve istihdamın kapısı aralanacak. Markalarımız büyüyecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Öncel, taslağa göre 2018'den önce yapılan kira sözleşmelerinde 2 Ocak tarihindeki kurların esas alınacağını anımsatarak, bu tarihten sonraki kontratlarda ise sözleşme tarihindeki kur üzerinden hesap yapılacağını bildirdi.

Dövizle kira sorununu iki yıldır ısrarla gündeme taşıdıklarını aktaran Öncel, taslağın taleplerini büyük ölçüde karşıladığını kaydetti. Öncel, sorunun çözümü konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

"Maliyetlerdeki düşüş tüketicilerimize yansıyacak"

Öncel, Türkiye'de 400'ün üzerindeki AVM'nin yaklaşık üçte birinde devam eden sıkıntılar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kontratlardaki ağır yaptırımlar nedeniyle markalarımız zarar ettikleri halde mağazalarını kapatamıyorlardı. Hazırlanan taslağı markalarımızın bu zorlu süreci aşmaları noktasında çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum. Zaten son iki yılda açılan 40 civarında AVM'nin neredeyse tamamında tebliğ taslağında yer alan kur civarında bir denge oturmuş bulunuyor.

Biz Türkiye'nin markaları olarak tebliğ taslağını ülkemiz ve perakende sektörümüz için çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Tebliğin aynen kabul edilmesi halinde markalarımız yeni yatırım ve yeni istihdam imkanına kavuşacak. Maliyetlerdeki düşüş tüketicimiz de ürünlere daha uygun fiyatla erişim imkanı bulacak. Özetle taslağın aynen geçmesi halinde yurt içinde ve yurt dışında Türk markalarının büyüme hamlelerine tanık olacağız. Markalarımız büyüyecek, Türkiye büyüyecek."

Kaynak: AA