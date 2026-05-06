BMW'nin kârı geriledi

Küresel otomotiv pazarında yaşanan çetin rekabet koşulları fiyatları baskılıyor. Çin gibi kilit pazarlardaki fiyat savaşları **BMW'nin kârı** üzerinde belirgin bir tahribat yarattı. Şirket yönetimi, ilk çeyrekte hem gelir hem de kâr kaybı yaşandığını açıkladı.

Dönem içindeki satış gelirleri yüzde 8,1 oranında azalarak 31,01 milyar euro seviyesine indi. Piyasa analistleri bu rakamın 32,24 milyar euro olmasını beklemişti. Şirket geçen ay ABD ve Çin pazarlarındaki zayıflık nedeniyle araç satışlarında düşüş yaşandığını bildirmişti.

Çin pazarındaki yavaşlama BMW'nin kârı için risk oluşturdu

İlk çeyrekte vergi sonrası kâr, geçen yılın aynı dönemindeki 2,17 milyar euro seviyesinden 1,67 milyar euroya geriledi. Faiz ve vergi öncesi kâr ise yüzde 36 oranında azalarak 2 milyar euro olarak kaydedildi. Uzmanlar daha önce grup kârının 2,26 milyar euro seviyesinde geleceğini öngörmüştü. Kur dalgalanmaları ve artan ham madde maliyetleri de finansal sonuçları olumsuz yönde etkiledi.

Otomotiv sektörü gümrük tarifeleri ve elektrikli araçlara yavaş geçiş nedeniyle çok cepheli bir mücadele veriyor. Bu zorlu süreçte Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse görevini üretim müdürü Milan Nedeljkovic'e devrediyor. Zayıf çeyrek sonuçlarına rağmen şirket tüm yıl için belirlediği yönlendirmeleri sabit tuttu. Açıklanan veriler, sektördeki daralmanın ve Çin rekabetinin yılın geri kalanında da genel kârlılık trendini baskılamaya devam edeceğini gösteriyor.