Boat Show, ziyaretçi rekoru ile açıldı

Deniz tutkunları için düzenlenen ve sektörün pusulası olan Avrasya Boat Show bu yıl kapılarını daha görkemli açtı. Birbirinden değerli ve özel tasarımlı teknelerin sergilendiği fuar her segmentten alıcıya hitap ediyor. Fuarda, denizcilik sektöründe dünya markası olan milyonlarca liralık mega yatlar birbirleri ile yarışıyor.

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı 16. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 24 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen CNR Avrasya Boat Show, Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu olma özelliğini de taşıyor.

“Bugün üç dev sektörü bir araya getirdik”

Pandemi nedeni ile iki yıldır CNR Avrasya Boat Show’u düzenleyemediklerin dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Fuar daha ilk gününden ziyaretçi rekoru kırdı. Yerli deniz severler kadar yabancılar da oldukça ilgi gösteriyor. Tekne ve yat üretiminde dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olan, global mega yat üretiminde ilk üçe giren Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bugün Boat Show fuarımızla birlikte iki önemli sektörün de en büyük buluşmasını gerçekleştirerek üç dev sektörü bir araya getirdik. Geleceğin pazarı olarak görülen Afrika kıtasındaki 54 ülke temsilcilerini ağırlayacağımız Export Gateway to Africa ve Türkiye’nin en kapsamlı emlak ve gayrimenkul buluşması olan CNR Emlak’ın açılışını da yaptık. Bu fuarların ülke ekonomisine önemli hareketlilikler getirmesini umuyoruz” dedi.

“Bu fuarla gemi ve yat sektörünün, Cumhuriyetin 100. Yılında ihracat rekoru kırmayı bekliyoruz”

Yıllık 250 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir kurum olarak katma değerli ürünlere çok önem verdiklerini dile getiren TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, “Bu katma değerli ürünlerin en önemli kalemini gemi ve yat sektörü oluşturuyor. Sektör, 3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor. Maalesef gemi ve yat ihracatında istediğiniz yerde değiliz. Daha çok üretim yaparak ihracatımızı artırmalıyız. Halihazırda en çok ihracat yaptığımız kıta Afrika. CNR Holding’in de kıtada fuarlar organizasyonları var. Geleceğin pazarını önceden keşfetmişler. Bu çok önemli. Daha çok ihracat için markalaşma ve tanıtım lazım. Yani daha fazla fuarlara ihtiyaç var. Bu fuarla gemi ve yat sektöründe daha fazla ihracat yapıp, Cumhuriyetin 100. Yılında ihracat rekorları kırmak istiyoruz” dedi.

“Denizci olan yaşlanmıyor, eskimiyor”

Ömrüm denizlerde geçtiğini, denizci olan yaşlanmadığını ve eskimediğini dile getiren Marine Departmanı Genel Müdürü Yavuz Sipahi, “Pandemi döneminde tüm dünyada oldu gibi ülkemizde de kısıtlamalar yaşadık. Bu nedenle dünyanın en büyük ikinci fuarı CNR Avrasya Boat Show’u biraz beklemek zorunda kaldık. Ancak, tüm sıkıntı ve gelişmelere rağmen, CNR Holding ve katılımcıların iradesi ile bu gün bu açılışı gerçekleştirdik. Pandemi nedeni ile dünyanın her yönünde video katılımlarla boat showlar gerçekleşti. Bunlar pek de verimli geçmedi. İnsanlar, tıpkı bu fuarda olduğu gibi sergilenen ürünlere dokunmak istiyor. Bundan sonra benzer etkinlikleri çok daha büyük yapacağımıza inanıyorum. Dünyada iddialı olmamız için bu fuar şart” dedi.

Ultra lüks tekneler ilk kez görücüye çıktı

CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik fuar alanında 300’den fazla dünyaca ünlü mega yat, motor yat ve yelkenli markası sergileniyor. 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracının yer aldığı fuarda birçok markanın en yeni model tekne ve yatlarının Türkiye lansmanı da gerçekleşiyor.

Fuarda denizcilik sektörüne dair A’dan Z’ye her ürüne ulaşmak mümkün. Tekne aksesuarları ve tekne yapım malzemeleri, sürat ve gezi malzemeleri, motor yat ve güç ekipmanları, deniz kıyafetleri, marinalar ve donanımları, su sporları ekipmanları, deniz turizmi ve charter firmaları gibi ürün ve hizmetler ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Fuarda, Princess, Prestige, Numarine, Yamaha, Locuston, Fantom Yat, VRG NX Boat, Yamaha, Honda, Rancraft Yacht, Kawasaki gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen çok sayıda markası en yeni ürünleri ile yer alacak. CNR Avrasya Boat Show’da 15 bin liradan 50 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunuluyor.