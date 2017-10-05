Boatshow açılışında 15 milyon euroluk satış

05 Ekim 2017

Viaport Marina'da düzenlenen Uluslararası Boatshow Eurasia'nın VIP açılış gününde, toplam 15 milyon euro değerinde 18 tekne satıldı.

Boat Show Eurasia'nın medya merkezinden yapılan açıklamaya göre, Boat Show Eurasia'da, fiyatları 6 bin lira ile 5 milyon euro arasında değişen 18 tekne fuarın ilk günü yeni sahiplerini buldu.

5 milyon euro fiyatıyla fuarın en pahalı teknelerinden biri olan Moonlight için bir Rus iş adamı ile el sıkışılırken, lansman teknelerinden biri olan Searay 475, 1 milyon 100 bin euro fiyatıyla Katarlı bir iş adamı tarafından satın alındı. 3 milyon euro fiyatıyla yine Katarlı başka bir iş adamına satılan Helia, VIP açılış gününde alıcı bulan bir başka yüksek fiyatlı tekne oldu.

En fazla satış Türk ziyaretçilere

Yerli alıcıların da ilgi gösterdiği Boatshow Eurasıa VIP açılış gününde, Bavarıa, Sunseeker, Hanse, Safter ve Oceanıs gibi birçok markanın yeni tasarımları alıcı buldu. Yerli ziyaretçiler, bu yıl katamaran ve motor yatları tercih ederken, fuarın güneş enerjisiyle çalışan çevreci teknesi Greenline, ziyaretçi rekoru kırarak en fazla gezilen tekne oldu.

Fiyatları 6 bin lira ile 5 milyon euro arasında değişen 18 tekne fuarın ilk günü yeni sahiplerini bulurken, en fazla satış Türk ziyaretçilere yapıldı. İkinci olarak Katarlılar yeni teknelerine sahip olurken, Rusya, Ürdün ve İranlı ziyaretçiler de ilk gün tekne satın alanlar arasında yer aldı. 14 milyon euro fiyatıyla fuarın en pahalı teknesi olan Cyclone ise VIP gününde iki özel müşteri ağırladı. Cyclone için hafta sonuna kadar, 30 müşteri adayına randevu verildiği öğrenildi.

Toplam değeri 430 milyon lirayı bulan ve boyları 5 metre ile 45 metre arasında değişen 255 tekne, marinada, denizin üzerinde yeni sahiplerini arıyor.

Boat Show Eurasia'ya 25 ülkeden 7 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 50 bin seviyesinde.

Kaynak: AA