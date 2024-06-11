Bodrum beach'lerinde 2024 fiyat tarifesi belli oldu

Havaların ısınmaya başlamasını takiben ilk olarak lahmacun fiyatıyla gündeme gelen Bodrum yaz mevsimiyle birlikte beach tarifeleriyle konuşuluyor.

Kış nüfusu yaklaşık 200 bin olan Bodrum yaz aylarında 1 milyonu aşarken, Muğla’nın bu gözde turistik beldesi restoran fiyatlarının yanı sıra beach’leriyle de gündemden düşmüyor.

Peki Bodrum’da hangi beach’in giriş ücreti ne kadar? Bazı ünlü beach’lerde giriş ücreti olmasa da harcama limiti bulunuyor.

İşte Bodrum plajlarından son fiyat tarifeleri:

Göltürkbükü’nde yer alan Maça Kızı’nda giriş ücreti yok fakat günlük kişi başı harcama limiti 6 bin 500 TL.

Yine Göltürkbükü’ndeki Flamm’da ise fiyatlar Maça Kızı’na göre düşük. Flamm’da günlük harcama limiti 2 bin 500 TL.

Kempisnki Hotel Barbaros Bay’de beach giriş ücreti 150 Euro (5 bin 200 TL).

Madarin Oriental Hotel’in beach’inden denize girmek istiyorsanız ödemeniz gereken tutar 130 Euro (yaklaşık 4500 TL)