Bodrum'da 1 lahmacun ne kadar, kaç TL (Mayıs 2024)

Muğla’nın Bodrum ilçesi yılın neredeyse dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl Bodrum’a hava ve deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 375 bin olarak açıklanmıştı. Buna bir de yerli turisti eklediğimizde sayı hayli yükselecektir.

Yaz sezonu ise Bodrum için farklı bir anlam ifade ediyor. Yalıkavak, Turgutreis gibi büyük marinaların bulunduğu Bodrum, lüks restoran ve otellere ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllardır yaz aylarının başında Bodrum’da lahmacun fiyatı haber programlarının en ilgili çekici konularından biri haline geliyor.

Peki 2024 yazında Bodrum’da bir lahmacun ne kadar olacak?

Sabah’ın haberine göre; lüks beachlerde bir lahmacun 950 TL’ye satılıyor.

Bodrum’un gözde tatil beldelerinden Türkbükü’nde geçen yıl 500 TL’ye satılan bir lahmacunun fiyatı bu yıl 950 TL’ye yükseldi.

Yine Türkbükü’nde geçen yıl 3 bin 500 TL olan şezlong fiyatı ise 6 bin TL’ye dayandı.

Bodrum’da günlük tekne kiraları geçen yıl 700-7000 bin Euro arasında değişirken bu yıl 1000-10000 bin Euro bandına tırmandı.