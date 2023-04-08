Bodrum’u Çikolata dolu günler bekliyor

Damakların şenleneceği bu özel festivalde kahve çikolata tutkunları farklı tatları deneyimleme fırsatı bulacak. Birçok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla ilk kez buluşturacağı festivalde dopdolu 3 gün yaşanacak. Çikolata & Kahve Festivali, gün boyu sürecek eğlence ve keyifli aktivitelerin yanı sıra renkli aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

Festival boyunca Dj Vedat Sarı performansını sergilerken, katılımcıların ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtacakları stantlar, sektör öncülerinin ilham veren konuşmalarının bulunduğu paneller, Atölyeler, Engin Varol ile Coffee Roast Master, Chef Şenay Böke moderatörlüğünde çikolata workshoplar, tadımlar, depremzede çocuklara özel etkinlikler ve birçok aktivite ziyaretçileri bekleyecek. Oasis Alışveriş Merkezi’nde sadece büyükler değil, çocuklar da aileleri ile Festival’de eğlenceye çikolata ve kahveye doyacaklar.

Bodrum Çikolata & Kahve Festival’in yaratıcısı Gülay Ece Harmandaoğlu katılımcı birçok firmanın yeni ürünlerini Festival’de ziyaretçilerle buluşturacağını söyleyerek şu bilgileri verdi: Geçen sene olduğu gibi bu sene de Hayvan Haklarına destek olacak festivalimizin yanında depremzede çocuklarımıza workshoplar hazırladık. “Bodrum’da böyle bir festival yaptığımız için çok mutluyuz. Özellikler Sosyal Sorumluluk projelerine önümüzdeki aylarda da farklı festivallerle yaparak ağırlık vereceğiz” dedi.