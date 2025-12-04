BoE yetkilisinden dolar yorumu: Rezerv para statüsünü zayıflatabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Catherine Mann, ABD'nin dostlarına ve askeri müttefiklerine verdiği desteğin azalmasının, ülkenin küresel rezerv para birimi statüsünü zayıflatabileceğini söyledi.

New York’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mann, "Belirli bir ülkenin müttefikiniz olmasına güvenemiyorsanız, neden onların para birimini rezervde tutuyorsunuz?" dedi.

IMF verilerine göre doların küresel resmi rezervlerdeki payı 2016’daki yüzde 65 seviyesinden geçen yıl yüzde 58’e geriledi. Mann, sterlinin 1900’deki yüzde 80 paydan bugün yüzde 5’e düşüşünü hatırlatarak, ekonomik nedenlerin yanı sıra diplomatik ve askeri faktörlerin de belirleyici olduğunu söyledi.

"Askeri ittifaklar, ülkeler arası kurumsal ilişkiler, ülkelerin birbirleriyle yaptığı anlaşmalar... bunların geçmişte insanların düşündüğünden çok daha önemli olduğu belirlendi" diye konuşan Mann, "Bugünkü ortamda, ABD'nin bu ittifaklardan geri çekildiği bir paralellik görüyorum" ifadesini kullandı.

'Euro daha baskın hale gelebilir'

Mann, bunun Avrupa ve yakın bölgelerde Euro'nun rezerv ve ticaret para birimi olarak daha baskın hale gelmesine yol açabileceğini söyledi.

Ancak yenin 1980'lerden bu yana küresel para birimi olarak durgun büyümesinin bunun bir kesinlik olmadığını gösterdiğini ve potansiyel rezerv para birimine sahip ülkelerin finansal kurumlar üzerindeki kontrolün bir kısmından vazgeçmeye istekli olmalarına bağlı olduğunu belirtti.

Mann, "Renminbi'nin bu yönde ilerlemesini görmemiz uzun zaman alacak" dedi.