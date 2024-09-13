Boeing işçileri anlaşmayı reddetti, grev başlıyor

Boeing çalışanları sendika ile ABD’li havacılık devi arasında varılan ve yüzde 25’lik ücret artışını içeren sözleşmeyi ezici çoğunlukla reddetti.

Seattle ve Portland’da 737 Max ve 777 dahil olmak üzere uçak üretimi yapan 30 bini aşkın işçi bugün Türkiye Saati ile 10.00’da iş bırakıyor.

Grev, iki ölümcül kaza da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorunu nedeniyle zarar gören itibarını onarmaya çalışırken, derinleşen finanssal kayıplarla karşı karşıya kalan Boeing için bir başka başarısızlık olarak görülüyor.

Grev ayrıca Boeing’in geçen ay atanan yeni CEO Kelly Ortberg için de büyük bir darbe.

BBC’nin haberine göre; anlaşmayı oylayan sendika üyelerinin neredeyse yüzde 95'i ücret anlaşmasını reddederken, yüzde 96'sı greve destek verdi.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası 751. Bölge Başkanı Jon Holden, “Üyelerimiz bu gece yüksek sesle ve net konuştu” dedi.

Sendika yüzde 40'la başladı ama...

Havacılık haberleri sitesi FlightGlobal'in Asya Genel Yayın Yönetmeni Greg Waldron, “Grev için hiçbir zaman iyi bir zaman değildir, en azından yönetim açısından, mevcut durum bunu daha da sorunlu hale getiriyor” dedi.

İşçilerin reddettiği ön anlaşma, dört yıl içinde yüzde 25'lik ücret artışının yanı sıra, Boeing'in bir sonraki ticari uçağını, projenin sözleşme süresince başlaması halinde Seattle bölgesinde inşa etme taahhüdünü de içeriyordu.

Sendika başlangıçta işçilerin paketlerinde yüzde 40 ücret artışı da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme hedeflemişti.

Anlaşma 2014'te uzatılmıştı

Boeing ile sendikalar arasındaki mevcut sözleşmeye sekiz haftalık bir grevin ardından 2008’de varılmıştı.

İki taraf 2014’de perşembe günü gece yarısı sona erecek olan anlaşmayı uzatma konusunda mutabakata varmıştı.