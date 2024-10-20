Boeing, stratejik birim satışlarıyla mali denge arayışında

Havacılık ve savunma devi Boeing, mali durumunu iyileştirmek amacıyla varlık satışı yapmayı değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre; Boeing’in çekirdek olmayan veya düşük performans gösteren birimlerini elden çıkarmayı planladığı belirtildi.

Bu strateji çerçevesinde şirketin, ABD ordusu için gözetleme ekipmanları üreten küçük bir savunma birimini satmak için geçtiğimiz hafta bir anlaşmaya vardığı ifade edildi. Boeing, daha önce de savunma ve uzay birimlerinden bazılarını gözden geçirdiği ve bazılarını elden çıkarmayı düşündüğü biliniyor.

Yeni CEO Kelly Ortberg'in göreve gelmesiyle birlikte, son mali performans toplantılarında birim başkanlarına her bir birimin şirket için değerini kanıtlamaları yönünde talimat verdiği öğrenildi. Boeing’in yönetim kurulu kısa süre önce, şirketin gelecekteki stratejileri ve varlık yönetimi konusunda önemli kararlar almak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda yöneticiler, birimlerin performanslarını inceleyen detaylı raporları değerlendirdi.

Bu adımlar, Boeing’in Covid-19 pandemisi ve üretim sorunları gibi zorlukların ardından mali gücünü yeniden toparlama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda özellikle ticari uçak üretimindeki sıkıntılar ve küresel tedarik zinciri problemleri nedeniyle ciddi finansal kayıplar yaşamıştı.