BofA anketi paylaştı: Yatırımcıların radarında hisse senetleri var

Bank of America'nın haftalık anketine göre, küresel yatırımcılar piyasalara yönelik iyimserliklerini sürdürüyor. 7-13 Haziran tarihleri arasında 206 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, yatırımcılar para piyasası fonlarından sermayelerini çekerek küresel hisse senetlerine yönlendiriyorlar.

CNBC'e'nin aktardığına göre, para piyasası fonlarından çekilen sermayenin yeniden tahsisi konusunda en fazla fayda sağlayacak varlık ise katılımcılara göre ABD hisse senetleri. Katılımcıların yüzde 32'si Amerikan hisselerine yönelik bir para akışının S&P500'deki yükselişi destekler nitelikte fayda sağlayacağını öngörürken yüzde 19'u ise küresel hisse senetlerinin de bu sermaye tahsisinden pay alarak kendisine fayda sağlayabileceğini söyledi.

Faiz indirimleri ışığında devlet tahvilleri de gündemde kalmayı sürdürken bankanın anketine katılanların yüzde 25'i para piyasası fonlarından devlet tahvillerine bir yatırım akışı olabilceğini söyledi.

Bununla birlikte piyasalara ilişkin genel bir iyimserlik havasını da yansıtan anket, katılımcıların Kasım 2021'den beri en iyimser dönemlerinden birini geçirdiklerini ortaya koydu.

Son bir yılda yüzde 24'ten fazla değer kazandı

BofA anketinden çıkan sonuçlar uzun süredir yükseliş eğilimi içerisinde olan S&P500'ün genel ruh halini de yansıtır nitelikte. Son 1 yılda yüzde 24'ten fazla değer kazanan S&P500 endeksi 5.473 puanda rekor seviyelerden işlem görüyor.