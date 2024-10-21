BofA'dan Türk bankaları analizi: 2025’te fırsatlar artacak!

ABD merkezli yatırım bankası BofA Türk bankalarına ilişkin bir rapor yayınladı. Bankaların karlılık oranlarının hesaplandığı raporda özel bankaların cazip kampanyalar ile öne çıktığı belirtildi. Kamu bankalarında yeniden değerlendirme için sınırlı bir alan olduğuna işaret edilen raporda, Halkbank ve Vakıfbank için “düşük performans” kaydedildi.

David Taranto ve Zümrüt İmamoğlu imzalı raporda, makro ihtiyati tedbirlerin beklentilere göre daha geniş ve kalıcı olması nedeniyle Türk bankalarının net faiz marjındaki toparlanmanın hareketli bir hedef olduğu belirtildi.

Faiz indirimleri gelir problemine çözüm olabilir

Faiz indirimlerinin Türk bankalarının uzun süredir devam eden gelir problemine de bir çözüm olabileceği ifade edildi. Raporda, yaklaşan varlık kalitesi döngüsü de yönetilebilir düzeyde görüldü. BofA, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti.

2025’te fırsatlar artacak!

BofA, yüksek kaliteli EPS büyümesi döneminin başladığını ve enflasyon ile net varlık büyümesindeki iyileşmenin bu süreci desteklediğine dikkat çekiyor. Özellikle yeniden değerleme sürecinin 2025'te yoğunlaşacağı belirtilerek, yatırımcılara erken rezervasyon avantajlarından yararlanma çağrısında bulunuluyor.

Banka analizinde Türk bankaları için hedef fiyatlar şöyle sıralandı: