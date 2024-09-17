BofA'dan yatırımcılar için 'Die Hard' benzetmesi: Bruce Willis gibi kırık cam üzerinde yürüyorlar

Bank of America (BofA) strateji ekibi, mevcut hisse senedi alım satım ortamını "Die Hard" filmindeki Bruce Willis'in kırık camlar üzerinde yürüdüğü sahneye benzetti. BofA'ya göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına dair belirsizlikler ve yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle riskli ve tehlikeli bir dönemden geçiyor.

Quartz'ın aktardığına göre, BofA stratejistleri, "Seçime kadar hisse senetlerini alıp satmak tam da böyle bir his veriyor" diyerek piyasadaki zorlu koşulları vurguladı. Özellikle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi politikalarının netleşmemesi ve piyasalardaki belirsizliklerin artması yatırımcılar üzerinde baskı yaratıyor.

Faiz indirimi belirsizlik yaratıyor

BofA tarafından yayımlanan bir araştırma notuna göre, Fed'in 17-18 Eylül tarihli toplantısında 25 ile 50 baz puan arasında bir faiz indirimi bekleniyor. Ancak bu indirimin boyutu, gelecekteki faiz politikalarını da şekillendirecek ve kısa vadede piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.

Goldman Sachs ise, faiz indirimi konusunda daha net bir görüşe sahip. 25 baz puanlık bir indirimi yüksek ihtimal olarak gören Goldman Sachs, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında üç indirim bekliyor. Ancak, bu senaryoda da piyasa belirsizliklerinin artabileceği ihtimaline dikkat çekiliyor.

Yumuşak mı sert iniş mi?

BofA'nın dikkat çektiği bir diğer kritik konu, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş mi yoksa sert bir daralma mı yaşayacağına dair belirsizlikler. Analistler, bazı ekonomik göstergelerin durgunluğa işaret etmediğini söylese de, yavaşlayan iş gücü piyasası ve faiz indirimlerinin ekonomik daralma olasılığını artırabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD seçimleri piyasalarda oynaklık yaratabilir

BofA, ayrıca ABD seçimlerinin piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açabileceğini öngörüyor. Özellikle Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump arasındaki rekabetin, piyasada büyük bir belirsizlik yaratabileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs'ın 2024 ABD seçimlerine ilişkin tahminlerine göre, Demokratların zaferi ABD ekonomisi için olumlu bir senaryo oluştururken, Cumhuriyetçilerin Kongre’de üstünlük sağlaması durumunda, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği düşünülüyor.