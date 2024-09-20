BoJ politika faizi kararını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Kararın ardından açıklama yapan BoJ yetkilileri, ülke ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı ancak devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler

Japonya ekonomisinin potansiyelinin üzerinde büyümeyi sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin de önemli riskler olarak takip edileceği bildirildi. Açıklamada, şirketlerin daha çok ücret artışı yönünde davranmasıyla, döviz kurundaki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde daha etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.