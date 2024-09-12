BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura'dan faiz artırımı için uygun zaman ve aşama mesajı: En az...

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, enflasyonist risklerle mücadele için kısa vadeli faiz oranlarının en az yüzde 1 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Tamura, Okayama'da iş dünyası liderlerine yaptığı açıklamada, faiz oranlarının "uygun zamanda" ve "birkaç aşamada" artırılması gerektiğini vurguladı.

Şu anda BOJ'un politika faiz oranı yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor. Ancak Tamura, Japonya ekonomisinin BOJ’un hedefi olan yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşma olasılığının arttığını ve bu nedenle merkez bankasının faiz oranlarını 2025'in sonlarına doğru daha nötr seviyelere yükseltmesinin gerektiğini belirtti.

Tamura, Japonya’nın nötr faiz oranının yüzde 1 civarında olduğunu ve BOJ'un bu seviyeye 2026 mali yılının ikinci yarısına kadar ulaşması gerektiğini ifade etti. Bu faiz artırımı, ekonomiyi ne hızlandıracak ne de yavaşlatacak bir dengeyi sağlayacak.

Bu açıklamalar, Japonya Merkez Bankası'nın gelecekteki para politikası üzerinde sıkılaştırma sinyalleri vermesi açısından önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.