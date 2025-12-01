BOJ’dan faiz artışı sinyali

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Nagoya’da iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, ekonomi, enflasyon ve küresel finansal koşulların dikkatle inceleneceğini belirterek, politika faizinin artırılmasının artı ve eksilerinin Aralık toplantısında değerlendirileceğini söyledi. Ueda, olası bir adımın “parasal sıkılaştırma” değil, mevcut gevşekliğin derecesinde bir ayarlama olacağını vurguladı.

Piyasa beklentileri hızla değişti

Ueda’nın açıklamaları sonrası finansal piyasalarda faiz artışı beklentileri keskin biçimde yükseldi. Gecelik swap verilerine göre, BOJ’un 19 Aralık’taki toplantıda faiz artırma ihtimali yüzde 76’ya çıkarken, Ocak ayı için bu oran yüzde 94’e yaklaştı. Japon yeni dolar karşısında değer kazanırken, iki yıllık Japon tahvil getirileri 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yendeki zayıflık yaşam pahalılığını körüklüyor

Yüksek enflasyon eğilimi ve yenin dolar karşısındaki zayıflığı, faiz artışını destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Yen halen, geçen yıl hükümetin müdahale ettiği seviyelere yakın seyrediyor. BOJ her ne kadar kur hedeflemediğini söylese de, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırarak yaşam pahalılığını körüklediğinin farkında.

Geç kalma riskine dikkat çektiler

Hükümet kanadında bazı isimler, büyük mali destek paketlerinin ardından Aralık yerine Ocak ayının tercih edilmesinin daha doğru olacağını savunuyor. Ocak ayı seçeneği, yıllık ücret pazarlıklarının ilk sinyallerini görme imkânı da tanıyacak. Buna rağmen kamuoyundaki hayat pahalılığı tepkisi, erken harekete geçilmesini destekliyor.

Merkez Bankası yönetiminde faiz artışına yönelik destek artmış durumda. Daha önce temkinli duran üyeler bile geç kalma riskine dikkat çekiyor. Bu da Aralık ya da Ocak ayında bir adımı giderek daha olası hale getiriyor.

Kademeli normalleşme vurgusu

Ueda, faiz artışını ekonomik faaliyeti frenlemek olarak değil, sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı için “gazdan ayağı yavaşça çekmek” şeklinde tanımlıyor. BOJ’un hedefi, ne erken ne geç davranarak Japon ekonomisini uzun vadeli istikrarlı büyüme patikasına yönlendirmek.

Sonuç olarak piyasalar, BOJ’un yıllardır süren ultra gevşek para politikasında Aralık ya da Ocak itibarıyla sembolik ama önemli bir dönemece girmesine artık oldukça yüksek ihtimal veriyor.