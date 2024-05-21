Bolat: Ticari ve ekonomik hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-Çekya JETCO toplantısı vesilesi ile bulundukları Prag’da ilk olarak iş dünyamızın Avrupa'daki öncüleri olan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bolat, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye-Çekya JETCO toplantısı vesilesi ile bulunduğumuz Prag’da ilk olarak iş dünyamızın Avrupa'daki öncüleri olan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Temsilcileri ile bir araya geldik.

Çekya’da yaklaşık 100 firmamız, Avrupa genelinde 150 binden fazla iş insanımız hem bulundukları ülkelerin ekonomik gücüne, hem de ülkemizin bu ülkelerle olan ticaret ve ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sağlamaktadır.

Dünyanın dört bir köşesinde en zor koşullarda fedakârca çalışarak, ekonomimizin gelişimine katkıda bulunan kıymetli iş insanlarımızın gücüyle, ülkemizin ticari ve ekonomik hedeflerine ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. "