Bölgesel Fed Başkanlarından faiz ve enflasyon mesajları

Bloomberg HT'nin haberine göre birçok Fed yetkilisi bugün farklı etkinliklerde konuşma yaparak faiz beklentilerine ilişkin mesaj verdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin faiz indiriminden önce enflasyonun gidişatı netleşene kadar bekleyecek zamanları olduğunu söyledi.

Barkin yıl başında tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin cesaret verici olmadığını, bu durumun mevsimsel etkilerin bir sonucu olmuş olabileceğini dile getirerek “Ancak bu veriler, inişli çıkışlı bir yol mu, yoksa ekonomik görünümde bir dönüşün işareti mi olduğuna dair soru işaretlerini artırıyor. Beklemenin akıllıca olacağını düşünüyorum. İstihdam piyasasının gücü de göz önüne alındığında faiz indirmeden önce bulutların dağılmasını beklemek için zamanımız olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Fed Mart ayı toplantısında faizleri değiştirmezken bu sene için yetkililer 3 faiz indirimi öngörmüştü. Piyasalarda ilk faiz indirimi Haziran ayında bekleniyor.

Barkin faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmanın enflasyonu hedefe döndüreceğini vurguladı.

”Genel tablo değişmedi”

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Illinois’teki etkinlikte yaptığı konuşmada yıl başından bu yana yüksek seyreden enflasyon rakamlarının ekonomide genel tabloyu değiştirmediğini ifade etti. Yetkili, en büyük tehlikenin konut sektöründe devam eden fiyat artışları olduğunu söyledi. Goolsbee “Fiyatlar pandemi öncesinden daha hızlı biçimde yükseliyor. Eğer düşüş görmezsek enflasyonun da yüzde 2’lik hedefe döndüğünü görmek zorlaşacak” değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunmayan Goolsbee, geçen haftaki açıklamasında 2024’te 3 faiz indirimi beklediğini ifade etmişti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faiz indiriminden önce enflasyonda daha fazla yavaşlama görmek istediğini belirtti.

Harker: Enflasyon hala yüksek

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise ekonominin dirençli, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini söyledi. Harker “Enflasyonda olmamız gereken noktada değiliz” diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanları olduğunu ve enflasyondaki son aylardaki yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurgulamıştı.