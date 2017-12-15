'Bor' için yeni adımlar atılıyor

15 Aralık 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılması için çok yoğun bir süreç başlatıldığını söyleyen Bakan Albayrak, son iki yılda güneş ve rüzgar başta olmak üzere 7 bin megavata yakın yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim santralinin devreye alındığını dile getirdi.

Türkiye'nin petrol ve doğalgazda yüzde 90'ın üzerinde dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Bakan Albayrak, depolama ve LNG alanında da son iki yılda çok önemli altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini, Hatay Dörtyol'da Türkiye'nin ikinci FSRU LNG tesisinin açılışını bu ay ya da ocakta rekor bir sürede, iki yılda devreye alacaklarını bildirdi.

Bu yıl sonu itibarıyla 2015 yılının aralık ayına kıyasla, günlük sisteme gaz basma kapasitesinin 190 milyon metreküpten 288 milyon metreküpe çıkacağını kaydeden Bakan Albayrak, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye ulaşacak yeni sondaj gemileriyle birlikte hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de Türkiye'nin kendi gemileriyle kuyuları kazmaya başlayacağını söyledi.

"30 milyar TL'lik yatırım paketi"

Bakan Albayrak, 2003 yılında 32 bin megavat civarında olan kurulu gücün 2017 sonu itibarıyla 85 bin megavatı geçtiğini vurgulayarak, elektrik talebinin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sağlanması noktasında 2016-2020 yılı yatırımı kapsamında iletim altyapısına 30 milyar liralık yatırım paketi açıkladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar bu 30 milyarlık beş yıllık planın, 5,1 milyar lirası iletim, 8 milyar lirası dağıtım altyapısı olmak üzere 13,1 milyar liralık kısmının tamamlandığını ifade eden Bakan Albayrak, "Yatırımlar sayesinde temmuz ayında elektrik sisteminde 47 bin 660 megavat puant yüküyle gerçekleşen tüm zamanların rekoru, herhangi bir kısıntıya ve kesintiye maruz kalmadan gerçekleşmiştir." diye konuştu.

"Türk malı güneş panelleri 2018'de üretilmeye başlanacak"

Albayrak, son 12 yıldaki tüm elektrik yatırım kapasitesinin yarısından fazlasının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan olduğunu belirterek, bu yılki yenilenebilir enerji kapasite artışları dikkate alındığında Türkiye'nin Avrupa'da jeotermalde birinci, biyokütlede ikinci, güneşte üçüncü, rüzgarda dördüncü, hidroelektrikte ise beşinci sırada bulunduğunu anımsattı. Bakan Albayrak, "Önümüzdeki 10 yıl içinde rüzgar ve güneşin her biri için 10 bin megavat ilave kurulu gücü devreye alacağız." diye konuştu.

2018 bitmeden "Made in Turkey" Türk malı ilk güneş panelleri Türkiye'de üretilmeye başlanacağını bildiren Bakan Albayrak, aynı zamanda jeofizik ve jeokimya haritalarının önümüzdeki sene biteceğini dile getirdi.

2019'da eski santral kalmayacak

Bakan Albayrak, eski baca gazı sistemlerine sahip tüm santrallerin yenilenmesiyle ilgili protokolü imzaladıklarını, 2019'da artık Türkiye'de çevreyi kirleten eski hiçbir santral kalmayacağını bildirdi.

Bor için yeni adımlar atılıyor

Bor ihracatında konsantre ürünlerin payını azaltıp rafine ürünlerin payını artırma yönünde önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Albayrak, 2002 yılında yüzde 65 rafine, yüzde 35 konsantre ürün olan satış kompozisyonunu yüzde 97'den daha fazla bir rafine bor ürünü noktasına taşıyarak daha çok katma değer sağlandığını aktardı.

Artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması, ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması bakımından nükleer enerjinin arz kaynakları arasına dahil edilmesi için önemli adımlar attıklarını anımsatan Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da Türkiye için çok önemli bir stratejik anlam ifade eden Akkuyu ve Sinop'taki santrallerimizde önemli aşamalar kaydedilmiş olup hızla süreçler devam etmekte, üçüncü santralle ilgili çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Yerleştirme ve teknoloji transferi stratejimiz kapsamında nükleer teknolojilere sahip olmak da bizim için büyük önem arz etmektedir. Nükleer teknolojiyle elektrik üretiminin yanı sıra nükleer tıptan tarıma, uzay çalışmalarından sanayiye kadar barışçıl amaçlı çok geniş bir yelpazede tüm dünyanın kendisine helal kıldığı bu alanı inşallah kullanacağız."

Kaynak: AA