Borç yapılandırma paketi Meclis'e geliyor: Depremzedeler için özel maddeler eklenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üç haftalık aranın ardından mesaiye yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nda EYT’nin yanı sıra borç yapılandırma düzenlemesi de öncelikli olarak görüşülecek.

Yapılandırma teklifine, deprem bölgesindeki vatandaşları ilgilendiren bazı özel maddeler ekleneceği bildirildi.

‘Veraset ve intikal’de vergi muafiyeti gelecek

NTV’nin haberine göre; depremzede vatandaşlar, “veraset ve intikal” vergilerinden muaf tutulacak. Bu maddeyle birlikte vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarından kalan mirasla ilgili işlemlerde vergi ödemeyecek.

Araç muayenesinde süre uzayacak

Depremzede vatandaşlar için düzenlemeye eklenecek bir diğer madde ise araç muayenelerine ilişkin… Depremzede vatandaşlara araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023’e kadar süre tanınacak. Düzenleme kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bu süreyi uzatma yetkisi verilecek.

Vergi ve sigorta piriminden istisna

Deprem bölgesindeki işverenlerin, çalışanlarına yapacağı maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların, vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak. Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan’dan 31 Mayıs 2023’e uzatılacak.

Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlayacak.

“Mücbir sebep” süresi uzatılacak

Yapılandırma başvuru süresi, "mücbir sebep" ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak. Yapılandırmada son başvuru tarihinin mayıs sonu olmasıyla, iş dünyasına sağlanan "matrah artırımı" imkanı 2022 yılını da kapsayacak.