Borsa, altın, döviz: Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 5.263,26 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,59 puan değer kazandı.

Dün 5.207,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,78 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 5.223,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.194,37, en yüksek ise 5.294,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 0,83 ve hizmetler endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.907 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 128,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7880 liradan, euro 20,3350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.907 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 85 dolardan işlem görüyor.