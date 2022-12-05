Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,46 puan değer kaybetti.

Cuma günü 4.962,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 4.993,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.883,73, en yüksek ise 5.006,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.797 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2280 ve dolar/yen paritesi 135,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6380 liradan, avro 19,6800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde yatay seyirle 1.797 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 yükselişle 87,1 dolardan işlem görüyor.