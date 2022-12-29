Borsa günün ilk yarısında nasıl seyretti?

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,24 puan değer kazanarak 5.424,84'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 45,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,13 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 3,15 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla dalgalı seyrettiğini, BIST 100 endeksinin ise ekonomik güven endeksindeki artış sonrası pozitif ayrıştığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 97,6 değerini aldı.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve ABD'de işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın destek, 5.450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.