Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Ağustos 2024)

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,34 puan artışla 10.047,63 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izliyor.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç seviyeleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.