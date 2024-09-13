Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybetti (13 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 9.486,95 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,33 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile iletişim oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.