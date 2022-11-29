Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,39 puan değer kazandı.

Dün 4.923,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,61 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 4.942,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.817,31, en yüksek ise 4.948,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,10 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Dolar 18,6360 liradan satılıyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,41, bileşik getirisi yüzde 10,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,1980 ve dolar/yen paritesi 138,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6360 liradan, avro 19,3220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.754 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,6 yükselişle 85,7 dolardan işlem görüyor.