Borsa İstanbul’da gong Ahlatcı Doğal Gaz için çaldı

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Doğal Gaz’ın, gelen yüksek talep sayesinde, yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında halka arz geliri ve 395 bin yatırımcıya satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi. Ahlatcı’nın 2021 ve 2022 yıllarında yapılan 89. halka arz olduğunu dile getiren Ergun, “Ondan önceki 88 halka arzın büyüklükleri 100 milyon TL ile 1 milyar TL arasında yoğunlaşmıştır. 1 milyar TL’nin üzerinde sadece 6 tane halka arz vardı.” dedi. Ergun, 2020 ve öncesinde, 100 milyon TL’lik arz için “büyük halka arz” dediklerini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında biz son iki senede halka arz büyüklüklerinde vitesi büyütmüş, halka arz büyüklüğünü 100 milyon TL’den 100 milyon TL ile 1 milyar TL arasına çekmiştik. Ancak bugün yeni bir şey oldu, Ahlatcı Doğal Gaz çıtayı yükseltti. Önümüzdeki sene, artık geçmişte aşamadığımız 2 milyar TL’lik halka arzları aşacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra Ahlatcı’yı örnek alan ve ondan cesaret alan büyük şirketlerimizin 2 milyar TL’nin üzerindeki halka arzlarla borsamıza gelmelerini bekliyorum.”

“Kaynak, büyüme ve yeni şirket yatırımlarına ayrılacak”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da doğal gaz dağıtımından sağlığa, savunma sanayisinden finansa, altın rafinerisinden güneş enerjisine, nanoteknolojiden gayrimenkule kadar 8 büyük sektördeki 43 şirketi, 5 milyar TL’yi aşan öz sermayesi, 4 bin 500 çalışanı ve yıllık 816 milyar TL’lik iş hacmiyle 1984’ten bugüne kadar hizmet veren bir holding olduklarını söyledi. Ahlatcı, şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz halka arzla birlikte Ahlatcı Doğal Gaz’ın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, elde edilecek gelirin önemli bir kısmıyla şirketin faaliyet alanlarını güçlendirmeyi, şirket bünyesine dahil edebileceğimiz yeni şirket satın almaları, enerji sektöründe diğer yatırımlar ve finansal sektörlerde faaliyet gösteren şirket alımları için değerlendirmeyi planlıyoruz."