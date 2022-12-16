Borsa İstanbul’da gong Birikim Varlık Yönetim AŞ için çaldı

Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleşen halka arzlarda şirketlere ortak olan yeni yatırımcılardan ve borsada işlem yapan tüm yatırımcılardan beklentilerinin, yatırım kararlarını alırken, doğru bilgiye ve doğru kaynağa dayanarak karar vermeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Birikim Varlık Yönetim, halka arzda gelen yüksek taleple yaklaşık 170 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 538 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Birikim Varlık Yönetim’e, borsamız ailesine ‘hoş geldiniz’ diyorum.”

Birikim Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ise halka arza gelen talebe değinerek, bunun halkın kendilerine olan güvenini gösterdiğini söyledi. Birikim Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Özyapar da şirketin talep toplarken halka arz büyüklüklerini 170,4 milyon TL olarak belirlediklerini, toplam 3,7 milyar TL talep geldiğini, bu sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.