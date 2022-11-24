Borsa İstanbul'da gong Sanica Isı için çaldı
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Sanica Isı halka arzına gelen yüksek taleple, yaklaşık 801 milyon lira tutarında halka arz geliri ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz oldu" dedi.
Borsa İstanbul’da gong Sanica Isı Sanayi AŞ'nin halka arzı için çaldı. Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketinden Borsa'da işlem görmeyenleri tek tek ziyaret ettiklerini anlattı.
Korkmaz, “150 civarında şirket ile birebir görüştük. Şirketlerimize, Borsayı ve uzun vadeli TL’ye ulaşma imkânı sağlayan sermaye piyasalarını anlatıyoruz. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Hatay'ı ziyaret ettik” dedi.