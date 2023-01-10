Borsa İstanbul'da gong, Tapu Takas e-Devlet entegrasyonu için çaldı.

Gong töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, hızla dijitalleşen Türkiye'de bürokrasinin de hizmetlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeye başladığını belirterek, Bakanlığın e-Devlet'teki hizmet sayının 305'e çıktığını söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet'teki hizmet sayısının 74 olduğunu aktaran Varank, Genel Müdürlüğün hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Varank, "Takasbank ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2014'te imzalanan iş birliği protokolü ile Tapu Takas Sistemi hayata geçirilmiş ve böylece gayrimenkul piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcıların talep etmesi halinde taşınmazın devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesi sağlanmıştır. Bugün gelinen süreçte Tapu Takas Sistemi'nin e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesiyle birlikte sisteme erişim daha güvenli ve kolaylaştırılmış olacaktır. Tapu işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması ve işlemlerin hızla sonuçlandırılması amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi de hayata geçirilmiş ve tüm tapu müdürlüklerinde uygulanır olmuştur. Hayata geçirilen e-Haciz, e-İpotek, MERSİS, MAKS, DASK, Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamalar ile Genel Müdürlüğümüz kamu sektörü olarak dijital çağın gereksinimlerini karşılayan, teknolojiyi her anlamda yaygın olarak kullanan kurumların başında gelmektedir." diye konuştu.

"Üç boyutlu kadastro çalışmalarına başlanıldı"

Varank, ayrıca e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerin içeriğini artırmak amacıyla üç boyutlu kadastro çalışmalarına başlandığını anlattı.

Varank, "Ülkemizin tüm mülkiyet bilgilerinin aktarıldığı tapu kadastro bilgi sistemine yapay zeka unsurları eklenmiş ,yapay zeka sistemiyle tapu işlemleri hazırlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmayla personel ve kullanıcı memnuniyetiyle işlem hızı ve doğruluğu en üst seviyeye çıkarılması planlanmaktadır. Taşınmaz mülkiyetinin güncellenerek korunması ve hizmete sunulması görevini başarıyla yerine getiren, devlet-vatandaş ilişkisinin en yoğun olduğu kurumlardan biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz aynı vizyon ile çalışmalarına devam edecektir." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

"Gençler artık dijital platformları çok seviyor"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da kamu hizmetlerinin dijitalleşme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008'de e-Devlet Kapısını açmasıyla başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"e-Devlet Kapısı şu anda 14 yaşında. Ama ilk açıldığından bugüne kadar sürekli gelişen, hizmet sayısı artan bir kapı. Şu anda e-Devlet Kapısı üzerinden 62 milyon kullanıcımıza erişim verebiliyoruz. Bu dünyada örneklerine baktığımız zaman bu kadar fazla kişiye hizmet veren ender, belki de tek e-Devlet Kapısı. Geçen sene 3,5 milyar kez e-Devlet Kapısı'na giriş yapıldı ve 10 milyara yakın işlem yapıldı. Böylece kamu kurumlarına gitmek yerine, 7/24 istedikleri yerden, evlerinden hizmet alma kapasitesini vatandaşlarımıza sunulmuş oldu. Tabii bunun verimlilik artışı yanında ekonomik de çok büyük bir tasarruf boyutu var. Bu bağlamda bugün tapu takası eklediğimiz bu sistemle beraber bu verimliliği artırmış olacağız. Tapu Takas Sistemi vatandaşlarımız tarafından talep edilen hizmetlerden birisiydi. Bunu da yerine getirmekten dolayı çok mutluluk duyduğunu söylemek istiyorum."

Koç, "Bugün binlerce dijital kamu hizmetimiz arasına bir yenisini daha ekliyoruz. 2021'de 23-56 yaş arasındaki ev alıcılarının yaklaşık yüzde 99'u ev satın alma sürecini dijital platformlar aracılığıyla yaptı. Yani gençler artık dijital platformları çok seviyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu yararına verdiğimiz hizmetleri geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu, Takasbank'ın güçlü teknolojik altyapısıyla güvenilir, etkin, yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarıyla, takas, bankacılık ve merkezi risk yönetim hizmetleri sunan, uluslararası piyasalarda da tercih edilen bir kurum olma vizyonuyla Türk sermaye piyasaları ile finansal piyasalar arasında bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Takasbank'ın hizmet verdiği piyasaların gelişimine katkı sağlayan önemli finansal altyapı hizmetleri sunduğuna işaret eden Sungurlu, şunları kaydetti:

"Takasbank olarak ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla kamu yararına verdiğimiz hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 2015 yılından beri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz ve kar amacı gözetmeden sadece vatandaşlarımızın yararını ön planda tutarak sunduğumuz tapu takas hizmetimiz ülkemizdeki ilk güvenli ödeme sistemi olma özelliği taşımaktadır. Tapu takas sayesinde alıcı ve satıcının Takasbank güvencesinde paranın fiziki taşınması esnasında çalınması veya sahte para riski olmadan ve aynı zamanda diğer karşılaşılabilecek olumsuz durumları bertaraf ederek, Tapu Müdürlüğünde güvenli bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Tapu Takas hizmetimizin e-Devlet üzerinden hizmete sunulması için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile görüşmelerimiz Aralık 2021 tarihinde başlamıştır. Bu zamana kadar geçen sürede gerekli gerekli sistem geliştirmeleri tamamlanmış ve e-Devlet aracılığıyla tapu takas hizmetimizi devreye almış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT desteğiyle e-Devlet üzerinden Tapu Takas'ı ulaşılabilir hale getirerek, 62 milyona yakın kullanıcıya sunulan hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olmamızın gururunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

Sungurlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle e-Devlet kapısından, farklı hizmetlerin de verilebilmesi için entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, Tapu Takas bilinilirliğinin ve kullanımının arttırılması amacıyla attıkları bir diğer adımın ise gayrimenkul alım satımına aracılık eden kurumsal firmalarla anlaşmalar yapılması ve ilgili firmaların müşterilerinin sistem üzerinden alım satım bedelinin ödenmesi için gerekli entegrasyon ve sistemsel geliştirmelerin sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.

Törene, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile birçok davetli katıldı.

Tören, plaket takdiminin ardından sona erdi.